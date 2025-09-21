В Башкирии подростки до смерти избили мужчину

19:59, 21 сен 2025

В селе Юмагузино группа подростков несколько месяцев нападала на местных жителей. В результате один человек погиб, еще один оказался в больнице. По информации Следственного комитета, полиция долгое время не реагировала на происходящее.

Подростки держали односельчан в страхе: устраивали драки, угрожали и снимали свои нападения на видео, которые выкладывали в соцсети.

Весной они избили мужчину, который заступился за свою жену. Через несколько дней он умер в больнице. В июле та же группа похитила и жестоко избила 17-летнего парня. Его госпитализировали с многочисленными травмами.

Теперь следствие ведет три уголовных дела. Первое — об избиении, которое привело к смерти мужчины. Второе — о похищении и избиении подростка. Третье — о халатности должностных лиц, которые вовремя не остановили преступления.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Он потребовал от руководителя башкирского управления нового доклада о ходе расследования.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе

Автор: Семен Подгорный