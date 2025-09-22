Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирию не доехала партия из 34 незадекларированных БПЛА

В Башкирию не доехала партия из 34 незадекларированных БПЛА

21:26, 22 сен 2025

Самарские таможенники остановили микроавтобус «Газель», который вез из Казахстана в Башкирию крупную партию беспилотников. Груз обнаружили при проверке у пункта пропуска «Сагарчин».

В машине находились 34 разобранных беспилотника, готовый к полету квадрокоптер DJI Mavic и два FPV-крыла «Ключ-Фортуна». Ничего из этого не было указано в сопроводительных документах. Водитель утверждал, что везет дроны для личных целей — снимать видео.

Таможенники в эту версию не поверили. По их мнению, такое количество техники не может использоваться для хобби и представляет потенциальную угрозу. Предварительный осмотр показал, что из изъятых деталей можно собрать 32 компактных дрона с функцией сброса груза. Часть аппаратов способна переносить до 5 килограммов, другие — выполнять разведывательные задачи.

Сейчас вся партия дронов арестована. Таможня назначила комплексную экспертизу, чтобы определить точное назначение техники. Расследование продолжается.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Башкортостанская таможня
Теги: БПЛА
