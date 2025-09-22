В Уфе водитель BMW столкнулся с двумя машинами, есть пострадавший

21:33, 22 сен 2025

Сегодня днём на улице Софьи Перовской в Уфе произошла авария с участием трёх автомобилей. Пострадал человек — водителя одной из машин зажало в салоне, и его вызволяли спасатели. Из-за ДТП на этом участке может быть затруднено движение.

По предварительной информации ГИБДД, 44-летний водитель за рулём BMW 750 двигался в сторону улицы Сочинской. У дома № 38 он врезался в два автомобиля, которые ехали в попутном направлении, — Volkswagen Polo и Lada Kalina.

В результате столкновения водителя Volkswagen заблокировало в деформированном кузове. Прибывшие на место спасатели Управления гражданской защиты Уфы извлекли пострадавшего из машины и передали его бригаде скорой помощи.

Сейчас инспекторы ГИБДД работают на месте аварии, чтобы установить точные причины произошедшего. Водителям стоит выбирать пути объезда.

