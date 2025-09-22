Все новости Уфы и Башкортостана
14-летний нарушитель на гидроцикле устроил погоню с полицией в Башкирии

21:47, 22 сен 2025

На Павловском водохранилище в Башкирии полиция после погони задержала 14-летнего мальчика за рулем гидроцикла. Его отец, владелец техники, попросил сына перегнать транспорт, а теперь ему грозит штраф до 20 тысяч рублей и разбирательство в комиссии по делам несовершеннолетних.

Патруль из транспортной полиции, прокуратуры и спасателей заметил, что гидроцикл движется на опасной скорости. Водитель не реагировал на требования остановиться, вместо этого он увеличил скорость и начал рискованно маневрировать среди других лодок. Погоню осложняло яркое солнце, которое мешало видимости.

В итоге подростка заставили причалить к берегу. Туда же приехал его отец. Мужчина объяснил, что занимался своим катером и просто попросил сына отогнать гидроцикл в другое место.

При проверке выяснилось, что гидроцикл не зарегистрирован, поэтому его сразу отправили на штрафстоянку. На отца составили два протокола: за передачу управления человеку без прав и за нарушение правил эксплуатации. Кроме того, его привлекут к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В Башкирии водитель «Лады» протаранил полицейскую машину

В Башкирии водитель «Лады» протаранил полицейскую машину
