В Башкирии нашли тело пропавшего 93-летнего пенсионера
21:52, 22 сен 2025
В Кушнаренковском районе завершились поиски 93-летнего Анфера А., который пропал 20 сентября. Его тело обнаружили в лесу рядом с селом Исланово.
Мужчина страдал нарушениями памяти. По предварительной информации, он заблудился в лесном массиве. В его поисках участвовали волонтёры из отряда «БашРегионСпас», которые и сообщили о завершении операции.
Сейчас следователи устанавливают точные обстоятельства и причины гибели пенсионера.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ДПСО «БаРС»
