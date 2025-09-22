Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии нашли тело пропавшего 93-летнего пенсионера

В Башкирии нашли тело пропавшего 93-летнего пенсионера

21:52, 22 сен 2025

В Кушнаренковском районе завершились поиски 93-летнего Анфера А., который пропал 20 сентября. Его тело обнаружили в лесу рядом с селом Исланово.

Мужчина страдал нарушениями памяти. По предварительной информации, он заблудился в лесном массиве. В его поисках участвовали волонтёры из отряда «БашРегионСпас», которые и сообщили о завершении операции.

Сейчас следователи устанавливают точные обстоятельства и причины гибели пенсионера.

Пропавшая в Уфе 14-летняя школьница нашлась

Кушнаренковский район
