В Башкирии нашли тело пропавшего 93-летнего пенсионера

21:52, 22 сен 2025

В Кушнаренковском районе завершились поиски 93-летнего Анфера А., который пропал 20 сентября. Его тело обнаружили в лесу рядом с селом Исланово.

Мужчина страдал нарушениями памяти. По предварительной информации, он заблудился в лесном массиве. В его поисках участвовали волонтёры из отряда «БашРегионСпас», которые и сообщили о завершении операции.

Сейчас следователи устанавливают точные обстоятельства и причины гибели пенсионера.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ДПСО «БаРС»