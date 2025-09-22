В Уфе мужчины жестоко избили подростков из-за детской ссоры

22:06, 22 сен 2025

Вечером 21 сентября в уфимском районе Сафроновский проезд мужчины напали на группу детей. Подростка 14 лет силой затащили в черную «Ладу Гранту», избили, сломали ему кисть и выбили зуб. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении 17-й больницы.

Инцидент произошел в промежутке между 17:00 и 20:00 в районе СНТ «Радуга». Кроме 14-летнего мальчика, пострадали и другие дети младше 13 лет — они получили множественные ссадины и травмы. О нападении сообщил отец пострадавших.

По его словам, после случившегося дети боятся одни выходить на улицу и просят взрослых защитить их от нападавших.

В МВД по Башкирии подтвердили, что конфликт был. По предварительной версии, он начался с детской игры, в которую позже вмешались взрослые. Следователи уже опросили всех участников. Проверка продолжается.

