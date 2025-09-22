В Башкирии двое подростков обокрали убежище ради видео для соцсетей

22:12, 22 сен 2025

В Башкирии полиция задержала двух 15-летних школьников, которые проникли в защитное убежище и вынесли оттуда снаряжение на сумму свыше 80 тысяч рублей. Подростки снимали свои действия на видео, чтобы опубликовать его в интернете.

По данным МВД, школьники договорились о краже в одном из мессенджеров. Они пришли к охраняемой территории, перекусили проволоку в заборе и с помощью инструментов взломали замки на дверях убежища. Из помещения они забрали противогазы, защитные жилеты, каски и медицинские аптечки.

Полицейские быстро установили личности подростков и задержали их. Теперь им грозит уголовная ответственность за кражу. Их родителям также придётся ответить за неисполнение обязанностей по воспитанию детей — на них завели административное дело.

Все украденное снаряжение было изъято и возвращено владельцу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Житель Башкирии до смерти забил знакомого бутылкой

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ