Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии двое подростков обокрали убежище ради видео для соцсетей

В Башкирии двое подростков обокрали убежище ради видео для соцсетей

22:12, 22 сен 2025

В Башкирии полиция задержала двух 15-летних школьников, которые проникли в защитное убежище и вынесли оттуда снаряжение на сумму свыше 80 тысяч рублей. Подростки снимали свои действия на видео, чтобы опубликовать его в интернете.

По данным МВД, школьники договорились о краже в одном из мессенджеров. Они пришли к охраняемой территории, перекусили проволоку в заборе и с помощью инструментов взломали замки на дверях убежища. Из помещения они забрали противогазы, защитные жилеты, каски и медицинские аптечки.

Полицейские быстро установили личности подростков и задержали их. Теперь им грозит уголовная ответственность за кражу. Их родителям также придётся ответить за неисполнение обязанностей по воспитанию детей — на них завели административное дело.

Все украденное снаряжение было изъято и возвращено владельцу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Житель Башкирии до смерти забил знакомого бутылкой

Читайте также:

Житель Башкирии до смерти забил знакомого бутылкой
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: кража
Читайте также

В Башкирии подростки до смерти избили мужчину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подростки до смерти избили мужчину
В Уфе поймали двух школьников за рулем питбайков
Человек и закон в Башкирии
В Уфе поймали двух школьников за рулем питбайков
В Башкирии подростки жестоко избили мужчину за замечание
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подростки жестоко избили мужчину за замечание
Трое подростков в Уфе совершили дерзкое ограбление
Происшествия в Башкирии
Трое подростков в Уфе совершили дерзкое ограбление


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен