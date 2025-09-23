Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии подросток два месяца находится в коме после жестокого избиения

21:29, 23 сен 2025

В башкирском поселке Юмагузино 17-летний Рузиль Б. уже два месяца находится в коме после жестокого избиения. В ночь на 15 июля на него напала группа из полутора десятков человек. Парень получил тяжелейшие травмы головы, перенес клиническую смерть и сложную операцию на мозге.

По словам близких, Рузиль ехал на встречу, договорившись о драке один на один, но его ждала засада. Толпа окружила парня и начала избивать, в том числе металлическими предметами. Семья считает, что нападение из-за ревности организовал бывший муж 26-летней девушки Рузиля. Днем ранее на подростка уже нападали четверо неизвестных, пишет КП-Уфа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но его ход вызывает вопросы у родных. Под домашним арестом находится только 16-летний подросток, нанесший, по версии следствия, критический удар. Двое других участников, Ренат и Никита, проходят по делу как свидетели. При этом, по словам жены другого погибшего мужчины, именно они участвовали в аналогичном нападении весной, когда до смерти избили ее мужа.

Местные жители рассказывают, что в поселке действует молодежная банда, названная в честь отбывающего срок криминального авторитета. Участники группировки выкладывают в соцсети видео, на которых избивают беззащитных людей. Некоторые селяне боятся выходить на улицу по вечерам. Впрочем, есть и те, кто считает, что опасность преувеличена СМИ.

Сейчас Рузиль дышит самостоятельно и иногда открывает глаза, но в сознание не приходит. Рядом с ним постоянно находятся родители и невеста. Расследование дела находится на личном контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

