В Башкирии остановили пьяного водителя школьного автобуса

22:03, 23 сен 2025

В Кугарчинском районе сотрудники ГИБДД остановили школьный автобус, за рулем которого находился пьяный водитель. Инцидент произошел в ночь на вторник в деревне Нукаево. К счастью, в момент задержания детей в салоне не было.

Инспекторы заподозрили, что водитель автобуса ГАЗ нетрезв. Проверка это подтвердила: алкотестер показал 1,170 мг/л. При такой концентрации алкоголя человек не способен адекватно оценивать дорожную ситуацию и безопасно управлять транспортом.

Водителя немедленно отстранили от управления, а автобус отправили на спецстоянку. Как сообщили в республиканской ГИБДД, ответственность понесут не только сам нарушитель, но и должностные лица, которые допустили его к рейсу. В отношении ответственной организации и её сотрудников также возбуждены административные дела.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ