Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии остановили пьяного водителя школьного автобуса

В Башкирии остановили пьяного водителя школьного автобуса

22:03, 23 сен 2025

В Кугарчинском районе сотрудники ГИБДД остановили школьный автобус, за рулем которого находился пьяный водитель. Инцидент произошел в ночь на вторник в деревне Нукаево. К счастью, в момент задержания детей в салоне не было.

Инспекторы заподозрили, что водитель автобуса ГАЗ нетрезв. Проверка это подтвердила: алкотестер показал 1,170 мг/л. При такой концентрации алкоголя человек не способен адекватно оценивать дорожную ситуацию и безопасно управлять транспортом.

Водителя немедленно отстранили от управления, а автобус отправили на спецстоянку. Как сообщили в республиканской ГИБДД, ответственность понесут не только сам нарушитель, но и должностные лица, которые допустили его к рейсу. В отношении ответственной организации и её сотрудников также возбуждены административные дела.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии подросток два месяца находится в коме после жестокого избиения

Читайте также:

В Башкирии подросток два месяца находится в коме после жестокого избиения
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия в кугарчинском районе
Читайте также

В Башкирии остановили автобус с пьяным водителем
Происшествия в Башкирии
В Башкирии остановили автобус с пьяным водителем
Школьник без прав управлял мотоциклом в Уфе
Происшествия в Башкирии
Школьник без прав управлял мотоциклом в Уфе
В Уфе загорелся школьный автобус, водитель в больнице
Происшествия в Башкирии
В Уфе загорелся школьный автобус, водитель в больнице
60-летний водитель школьного автобуса в Башкирии вёз детей в школу пьяным - ВИДЕО
Происшествия в Башкирии
60-летний водитель школьного автобуса в Башкирии вёз детей в школу пьяным - ВИДЕО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен