В Салавате при пожаре в квартире погибла 85-летняя женщина
20:59, 24 сен 2025
Утром в Салавате на улице Нефтяников загорелась квартира в многоэтажном доме, в результате чего погибла 85-летняя женщина, сообщили в республиканском МЧС.
Пожарные прибыли на место через пять минут после вызова и эвакуировали из подъезда десять человек. Во время тушения огня в санузле сгоревшей квартиры они обнаружили тело погибшей.
Сейчас на месте работают дознаватель МЧС и следственная группа. Они устанавливают точную причину возгорания. МЧС напоминает о необходимости проверять исправность электропроводки и не оставлять без присмотра работающие электроприборы.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
