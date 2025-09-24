Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе бывших супругов задержали с шестью килограммами мефедрона

В Уфе бывших супругов задержали с шестью килограммами мефедрона

21:15, 24 сен 2025

В Уфе полиция задержала 39-летнего мужчину и его 45-летнюю бывшую супругу, у которых обнаружили крупную партию наркотиков. По данным МВД, изъято более шести килограммов мефедрона, которые пара планировала продавать в городе.

Полицейские обратили внимание на мужчину и женщину в одном из городских парков. Они выходили из лесополосы, при этом руки мужчины были в земле. Увидев сотрудников, он попытался скрыться, но его задержали.

Задержанный — ранее судимый 39-летний мужчина — признался, что покупал наркотики через мессенджер для дальнейшей перепродажи. Во время обыска в автомобиле, квартирах и гараже пары полицейские нашли не только готовые свертки, но и всё для их фасовки: электронные весы и упаковочные материалы. Также были изъяты банковские карты и мобильные телефоны.

Экспертиза подтвердила, что в свертках находился мефедрон. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, мужчина заключен под стражу.

В Уфе задержали студентку с крупной партией наркотиков

В Уфе задержали студентку с крупной партией наркотиков
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
