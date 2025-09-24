В Башкирии сын обнаружил в квартире мертвых родителей
21:28, 24 сен 2025
В Уфимском районе следователи разбираются в гибели супружеской пары. Тела 44-летнего мужчины и его 42-летней жены обнаружил в квартире их взрослый сын, после чего сразу вызвал полицию.
Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело. Основная версия на данный момент — убийство и самоубийство. По предварительным данным, мужчина мог задушить супругу на почве ревности, а затем покончить с собой. Сейчас следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе женщина ударила ножом сожителя из-за ревности
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нашли тело пропавшего 93-летнего пенсионера
Происшествия в Башкирии
В уфимском детсаду ребенок получил перелом руки — СК начал проверку
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщину обвинили в убийстве мужа во время застолья
Человек и закон в Башкирии
В Уфе на троих иностранцев завели уголовное дело за порчу автомобилей