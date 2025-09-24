В Башкирии сын обнаружил в квартире мертвых родителей

21:28, 24 сен 2025

В Уфимском районе следователи разбираются в гибели супружеской пары. Тела 44-летнего мужчины и его 42-летней жены обнаружил в квартире их взрослый сын, после чего сразу вызвал полицию.

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело. Основная версия на данный момент — убийство и самоубийство. По предварительным данным, мужчина мог задушить супругу на почве ревности, а затем покончить с собой. Сейчас следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный