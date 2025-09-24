Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии сын обнаружил в квартире мертвых родителей

В Башкирии сын обнаружил в квартире мертвых родителей

21:28, 24 сен 2025

В Уфимском районе следователи разбираются в гибели супружеской пары. Тела 44-летнего мужчины и его 42-летней жены обнаружил в квартире их взрослый сын, после чего сразу вызвал полицию.

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело. Основная версия на данный момент — убийство и самоубийство. По предварительным данным, мужчина мог задушить супругу на почве ревности, а затем покончить с собой. Сейчас следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе женщина ударила ножом сожителя из-за ревности

Читайте также:

В Уфе женщина ударила ножом сожителя из-за ревности
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе убийство
Читайте также

В Башкирии нашли тело пропавшего 93-летнего пенсионера
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нашли тело пропавшего 93-летнего пенсионера
В уфимском детсаду ребенок получил перелом руки — СК начал проверку
Происшествия в Башкирии
В уфимском детсаду ребенок получил перелом руки — СК начал проверку
В Уфе женщину обвинили в убийстве мужа во время застолья
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщину обвинили в убийстве мужа во время застолья
В Уфе на троих иностранцев завели уголовное дело за порчу автомобилей
Человек и закон в Башкирии
В Уфе на троих иностранцев завели уголовное дело за порчу автомобилей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен