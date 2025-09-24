Приставы Башкирии объявили в розыск отца с маленькой дочерью
21:33, 24 сен 2025
Судебные приставы разыскивают жителя Башкирии Александра Б. и его дочь 2019 года рождения. Мужчина нарушил установленный судом порядок общения с ребенком и, предположительно, увез девочку в Астраханскую область.
Чтобы отец не вывез дочь за границу, ему ограничили выезд из страны.
Судьба ребенка неизвестна. Если вы видели Александра с дочерью или знаете, где они могут находиться, ваша информация поможет найти девочку. Пожалуйста, позвоните в дежурную службу судебных приставов Башкирии.
Телефоны для связи: * 8 (347) 273-56-40 * 8 (919) 159-53-33.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУФССП России по РБ, Vk
