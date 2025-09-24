В Башкирии десятилетний мальчик спас отца

21:53, 24 сен 2025

Десятилетний уфимец Сергей С. спас своего отца после происшествия на квадроцикле в Белорецком районе. Мужчина получил серьезные травмы и не мог двигаться, поэтому ребенку пришлось всю ночь заботиться о нем, а утром в одиночку идти за помощью.

Все произошло в лесу рядом с селом Аисово. Отец с сыном катались на квадроцикле. Мужчина не справился с управлением, и машина его придавила. Из-за травм он не мог самостоятельно выбраться из леса и позвать на помощь.

Сергей не растерялся: разбил походный лагерь и помог отцу укрыться в палатке, где они провели ночь. С рассветом мальчик добрался до ближайшего села, рассказал о случившемся местным жителям и вызвал спасателей, которые эвакуировали пострадавшего.

Об этой истории сообщил глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов. Он отметил смелость школьника и пообещал, что его представят к награде.

Автор: Семен Подгорный