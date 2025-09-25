Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии мужчина убил супругу во время развода и свел счеты с жизнью

21:24, 25 сен 2025

23 сентября в поселке Зубово под Уфой произошла семейная трагедия. Мужчина задушил свою 32-летнюю супругу Зарину, а затем покончил с собой. Их тела обнаружил старший 12-летний сын, когда вернулся из школы. Дверь квартиры была не заперта, и мальчик, увидев мертвых родителей, обратился за помощью к соседям.

Супруги находились в процессе развода, сообщает КП-Уфа. По словам близких, Зарина много лет страдала от домашнего насилия. Муж регулярно избивал ее, но она не обращалась в полицию, надеясь разойтись мирно. Он же угрозами и уговорами мешал расторжению брака. Родные просили ее уехать и спрятаться.

Параллельно мужчина пытался очернить жену в глазах знакомых, выставляя себя жертвой. Близкие это отрицают: Зарина работала косметологом, специализировалась на афрокосах и прическах, и все свободное время посвящала детям. Ее муж Ильдар недавно потерял работу вахтовым методом и не имел постоянного дохода.

У погибшей остались двое сыновей — 12-летний Дамир и 5-летний Марат. Сейчас дети находятся у бабушки и дедушки, которые оформили опеку. Для помощи семье организован сбор средств, неравнодушные люди уже собрали более полумиллиона рублей. Зарину похоронили в ее родном селе Исаметово. Следственный комитет ведет расследование.

В Башкирии сын обнаружил в квартире мертвых родителей
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе убийство
