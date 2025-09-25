В Бирском районе Башкирии водитель погиб, врезавшись в опору
21:41, 25 сен 2025
Ночью в селе Кояново Бирского района насмерть разбился 54-летний водитель «Лады Калины».
По предварительным данным республиканской Госавтоинспекции, мужчина не справился с управлением. Его автомобиль съехал с дороги в кювет и врезался в опору.
Водитель скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Сейчас инспекторы выясняют точные причины аварии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
