В Бирском районе Башкирии водитель погиб, врезавшись в опору

21:41, 25 сен 2025

Ночью в селе Кояново Бирского района насмерть разбился 54-летний водитель «Лады Калины».

По предварительным данным республиканской Госавтоинспекции, мужчина не справился с управлением. Его автомобиль съехал с дороги в кювет и врезался в опору.

Водитель скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Сейчас инспекторы выясняют точные причины аварии.

В Бирском районе Башкирии в ДТП с четырьмя машинами погиб водитель

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Бирский район происшествия в бирском районе ДТП в Бирском районе
