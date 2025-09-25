В Башкирии мошенники крадут деньги через вредоносный файл

21:53, 25 сен 2025

40-летняя жительница села Иглино лишилась 30 тысяч рублей, открыв файл от «знакомого» в мессенджере. МВД по Башкирии предупреждает о новой схеме мошенничества и призывает к бдительности.

Как работает обман

Женщина получила сообщение от контакта, который она приняла за своего знакомого. В сообщении был файл с расширением .mp4, выглядевший как обычное видео. Она открыла его, но вместо ролика на смартфон установилась вирусная программа.

Вирус получил доступ к банковскому приложению и позволил мошенникам украсть со счёта женщины около 30 тысяч рублей.

Как защитить свои деньги

Мошенники часто взламывают аккаунты или создают их дубликаты, чтобы писать от имени ваших друзей. Если вы получили неожиданный файл или ссылку, даже от хорошо знакомого человека, не спешите открывать.

Надёжнее всего — позвонить или написать этому человеку в другом мессенджере и уточнить, действительно ли он что-то отправлял. Относитесь с подозрением к любым вложениям без сопроводительного текста. Простое правило «сначала проверь, потом открывай» поможет уберечь ваши финансы.

Автор: Семен Подгорный