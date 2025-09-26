Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии водитель выехал на встречную полосу: погибли двое

В Башкирии водитель выехал на встречную полосу: погибли двое

14:52, 26 сен 2025

Два человека погибли в аварии, которая произошла 25 сентября в Кигинском районе. На 241-м километре дороги Бирск-Тастуба-Сатка столкнулись Lada Granta и Renault Logan.

По предварительной информации ГИБДД, 27-летний водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения его 74-летняя пассажирка погибла на месте. Самого водителя доставили в больницу, где он позже скончался.

Сейчас инспекторы выясняют точные причины произошедшего.

ГИБДД напоминает водителям, что обгон и выезд на встречную полосу являются одними из самых опасных маневров, которые приводят к наиболее тяжелым последствиям.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Бирском районе Башкирии водитель погиб, врезавшись в опору

Читайте также:

В Бирском районе Башкирии водитель погиб, врезавшись в опору
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кигинский район происшествия в кигинском районе дтп в кигинском районе
Читайте также

35-летний водитель погиб в лобовом столкновении с фурой в Башкирии
Происшествия в Башкирии
35-летний водитель погиб в лобовом столкновении с фурой в Башкирии
Ужасная авария в Караидельском районе Башкирии: погибли двое маленьких детей
Происшествия в Башкирии
Ужасная авария в Караидельском районе Башкирии: погибли двое маленьких детей
В Башкирии в лобовом столкновении с трактором погибла пассажирка ВАЗа
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в лобовом столкновении с трактором погибла пассажирка ВАЗа
Трагедия на дороге в Башкирии: двое детей погибли в ДТП, когда мама везла их домой
Происшествия в Башкирии
Трагедия на дороге в Башкирии: двое детей погибли в ДТП, когда мама везла их домой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен