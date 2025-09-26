В Башкирии водитель выехал на встречную полосу: погибли двое

14:52, 26 сен 2025

Два человека погибли в аварии, которая произошла 25 сентября в Кигинском районе. На 241-м километре дороги Бирск-Тастуба-Сатка столкнулись Lada Granta и Renault Logan.

По предварительной информации ГИБДД, 27-летний водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения его 74-летняя пассажирка погибла на месте. Самого водителя доставили в больницу, где он позже скончался.

Сейчас инспекторы выясняют точные причины произошедшего.

ГИБДД напоминает водителям, что обгон и выезд на встречную полосу являются одними из самых опасных маневров, которые приводят к наиболее тяжелым последствиям.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ