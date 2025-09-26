В Уфе спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего в горшке
21:11, 26 сен 2025
В Уфе сотрудники службы спасения помогли двухлетнему мальчику, голова которого застряла в пластиковом горшке. Об этом сообщило городское Управление гражданской защиты.
Во время игры малыш надел горшок на голову, но снять его уже не смог. Мать пыталась помочь сыну, но у нее не получилось. Испугавшись, ребенок начал громко плакать, и женщина вызвала спасателей.
Прибывшая на место команда действовала быстро и аккуратно. С помощью бокорезов спасатели разрезали пластик и освободили голову мальчика. Ребенок не пострадал, помощь врачей не потребовалась.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Врач из Уфы спасла троих пассажирок на рейсе в Анталью
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии диван-трансформер захватил в плен двухлетнего ребенка
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели сняли с крыши 10-летнего ребенка
Происшествия в Башкирии
В Белорецке спасли ребёнка с крыши магазина
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели помогли застрявшему 9-летнему ребенку