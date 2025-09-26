В Уфе спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего в горшке

21:11, 26 сен 2025

В Уфе сотрудники службы спасения помогли двухлетнему мальчику, голова которого застряла в пластиковом горшке. Об этом сообщило городское Управление гражданской защиты.

Во время игры малыш надел горшок на голову, но снять его уже не смог. Мать пыталась помочь сыну, но у нее не получилось. Испугавшись, ребенок начал громко плакать, и женщина вызвала спасателей.

Прибывшая на место команда действовала быстро и аккуратно. С помощью бокорезов спасатели разрезали пластик и освободили голову мальчика. Ребенок не пострадал, помощь врачей не потребовалась.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы