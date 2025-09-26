Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего в горшке

В Уфе спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего в горшке

21:11, 26 сен 2025

В Уфе сотрудники службы спасения помогли двухлетнему мальчику, голова которого застряла в пластиковом горшке. Об этом сообщило городское Управление гражданской защиты.

Во время игры малыш надел горшок на голову, но снять его уже не смог. Мать пыталась помочь сыну, но у нее не получилось. Испугавшись, ребенок начал громко плакать, и женщина вызвала спасателей.

Прибывшая на место команда действовала быстро и аккуратно. С помощью бокорезов спасатели разрезали пластик и освободили голову мальчика. Ребенок не пострадал, помощь врачей не потребовалась.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Врач из Уфы спасла троих пассажирок на рейсе в Анталью

Читайте также:

Врач из Уфы спасла троих пассажирок на рейсе в Анталью
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа спасение
Читайте также

В Башкирии диван-трансформер захватил в плен двухлетнего ребенка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии диван-трансформер захватил в плен двухлетнего ребенка
В Уфе спасатели сняли с крыши 10-летнего ребенка
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели сняли с крыши 10-летнего ребенка
В Белорецке спасли ребёнка с крыши магазина
Происшествия в Башкирии
В Белорецке спасли ребёнка с крыши магазина
В Уфе спасатели помогли застрявшему 9-летнему ребенку
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели помогли застрявшему 9-летнему ребенку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен