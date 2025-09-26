В Башкирии мошенники украли у родителей почти 700 тысяч рублей через детские игры

21:34, 26 сен 2025

Родители в Башкирии теряют деньги из-за новой схемы мошенников: преступники входят в доверие к детям через мобильные игры и выманивают данные банковских карт. В последних двух случаях они похитили почти 700 тысяч рублей.

В Октябрьском мошенник написал дочери 39-летней местной жительницы прямо во время игры. Представившись подругой, он убедил девочку перейти в другой аккаунт и сообщить данные родительской карты. Ребёнок поверил и передал информацию, после чего с карты списали более 190 тысяч рублей.

Похожая история произошла в Уфе. Мошенники предложили дочери 39-летней уфимки купить игровые бонусы. Они убедили девочку сфотографировать карту родителей и предоставить доступ к мобильному банку. В результате семья потеряла более 490 тысяч рублей.

Полиция напоминает родителям, как защитить свои деньги и детей:

Объясните ребёнку, что данные карты и коды из СМС — это секрет. Их нельзя передавать никому, даже друзьям.

Настройте в телефоне ребёнка ограничения на покупки в приложениях или заведите для этого отдельную карту с небольшой суммой.

Говорите с детьми о безопасности в интернете. Расскажите, что мошенники могут притворяться кем угодно, чтобы выманить деньги.

