Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам 11 миллионов рублей, продав свои квартиры

21:44, 26 сен 2025

В Туймазах 64-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов и лишилась всех сбережений. Чтобы собрать требуемую сумму, она продала недвижимость и перевела преступникам в общей сложности 11 миллионов рублей. По данным МВД по РБ, пенсионерка была уверена, что спасает деньги, переводя их на «безопасные счета Центробанка».

Схема обмана длилась несколько месяцев. Всё началось в апреле со звонка якобы из почтовой службы: под предлогом получения уведомления мошенники выманили у женщины код из СМС. Вероятно, это дало им доступ к её личным данным.

Следующим шагом был звонок от «специалиста банка», который напугал женщину новостью о том, что на её имя пытаются взять кредит. Для убедительности аферисты задействовали «тяжёлую артиллерию»: они представлялись сотрудниками Росфинмониторинга, Роскомнадзора и следственного комитета.

Под давлением и постоянными звонками пенсионерка поверила, что единственный способ спасти деньги — продать квартиры и перевести всю сумму на специальные «защищённые счета». Она выполнила все инструкции. Лишь после того, как деньги ушли, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии мошенники украли у родителей почти 700 тысяч рублей через детские игры

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash