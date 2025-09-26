Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам 11 миллионов рублей, продав свои квартиры

Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам 11 миллионов рублей, продав свои квартиры

21:44, 26 сен 2025

В Туймазах 64-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов и лишилась всех сбережений. Чтобы собрать требуемую сумму, она продала недвижимость и перевела преступникам в общей сложности 11 миллионов рублей. По данным МВД по РБ, пенсионерка была уверена, что спасает деньги, переводя их на «безопасные счета Центробанка».

Схема обмана длилась несколько месяцев. Всё началось в апреле со звонка якобы из почтовой службы: под предлогом получения уведомления мошенники выманили у женщины код из СМС. Вероятно, это дало им доступ к её личным данным.

Следующим шагом был звонок от «специалиста банка», который напугал женщину новостью о том, что на её имя пытаются взять кредит. Для убедительности аферисты задействовали «тяжёлую артиллерию»: они представлялись сотрудниками Росфинмониторинга, Роскомнадзора и следственного комитета.

Под давлением и постоянными звонками пенсионерка поверила, что единственный способ спасти деньги — продать квартиры и перевести всю сумму на специальные «защищённые счета». Она выполнила все инструкции. Лишь после того, как деньги ушли, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии мошенники украли у родителей почти 700 тысяч рублей через детские игры

Читайте также:

В Башкирии мошенники украли у родителей почти 700 тысяч рублей через детские игры
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Туймазы происшествия в Туймазах мошенники
Читайте также

Пожилая уфимка перевела мошенникам все свои сбережения
Человек и закон в Башкирии
Пожилая уфимка перевела мошенникам все свои сбережения
В Башкирии пожилая женщина лишилась всех сбережений из-за лжеброкеров
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожилая женщина лишилась всех сбережений из-за лжеброкеров
Жительница Караидельского района Башкирии отдала мошенникам 3 млн рублей
Происшествия в Башкирии
Жительница Караидельского района Башкирии отдала мошенникам 3 млн рублей
Мошенники обманули жителя Ишимбая на 1,4 миллиона рублей
Происшествия в Башкирии
Мошенники обманули жителя Ишимбая на 1,4 миллиона рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен