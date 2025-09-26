Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе задержали двоих парней, пристававших к девочкам на детской площадке

21:55, 26 сен 2025

В Уфе на улице Бакалинской полиция задержала двоих мужчин 20 и 21 года, которые приставали к 12-летним школьницам на детской площадке. Их удалось быстро найти благодаря обращению очевидцев и видеозаписи, которая появилась в интернете.

По словам задержанных, они приехали в Уфу из Москвы на автомобиле, чтобы найти работу. Мужчины остановились в съёмной квартире у своего знакомого на той же улице, где и произошёл инцидент.

Полиция выяснила, что оба нарушили миграционное законодательство — срок их законного нахождения в России закончился. На них составили административные протоколы, а все материалы дела передали для проверки в Следственный комитет.

Владельца квартиры, который нелегально сдавал жильё приезжим, также привлекли к административной ответственности.

Автор: Семен Подгорный
Фото: УМВД по Уфе
