В Башкирии в лобовом ДТП погиб водитель, еще четыре человека в больнице
22:00, 27 сен 2025
27 сентября на трассе Уфа-Янаул в Мишкинском районе произошла смертельная авария. По предварительным данным республиканской Госавтоинспекции, на 126-м километре лоб в лоб столкнулись «Лада Веста» и «Hyundai Tucson».
40-летний водитель «Лады» погиб на месте. Двух его пассажиров доставили в больницу. Также госпитализированы 41-летняя женщина, управлявшая «Hyundai», и её 12-летняя дочь.
Сейчас на месте аварии работают инспекторы дорожной полиции и экстренные службы. Они выясняют причины столкновения.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
