Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии в лобовом ДТП погиб водитель, еще четыре человека в больнице

В Башкирии в лобовом ДТП погиб водитель, еще четыре человека в больнице

22:00, 27 сен 2025

27 сентября на трассе Уфа-Янаул в Мишкинском районе произошла смертельная авария. По предварительным данным республиканской Госавтоинспекции, на 126-м километре лоб в лоб столкнулись «Лада Веста» и «Hyundai Tucson».

40-летний водитель «Лады» погиб на месте. Двух его пассажиров доставили в больницу. Также госпитализированы 41-летняя женщина, управлявшая «Hyundai», и её 12-летняя дочь.

Сейчас на месте аварии работают инспекторы дорожной полиции и экстренные службы. Они выясняют причины столкновения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии водитель выехал на встречную полосу: погибли двое

Читайте также:

В Башкирии водитель выехал на встречную полосу: погибли двое
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Мишкинский район происшествия в Мишкинском районе дтп в мишкинском районе
Читайте также

35-летний водитель погиб в лобовом столкновении с фурой в Башкирии
Происшествия в Башкирии
35-летний водитель погиб в лобовом столкновении с фурой в Башкирии
На трассе Уфа — Янаул в ДТП погиб 38-летний мотоциклист
Происшествия в Башкирии
На трассе Уфа — Янаул в ДТП погиб 38-летний мотоциклист
В Бирском районе Башкирии в ДТП с четырьмя машинами погиб водитель
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе Башкирии в ДТП с четырьмя машинами погиб водитель
В Башкирии во встречном ДТП погиб водитель Hyundai Solaris
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во встречном ДТП погиб водитель Hyundai Solaris


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен