В Уфе спасли собаку, упавшую в погреб

22:13, 27 сен 2025

26 сентября спасатели в Уфе помогли бездомной собаке, которая провалилась в погреб частного дома на улице Большой береговой и не могла выбраться.

Жительница дома услышала странные звуки, нашла животное, но достать его самостоятельно не смогла. Она обратилась в Управление гражданской защиты. Прибывшая на место бригада с помощью специального оборудования благополучно извлекла собаку.

В управлении пояснили, что спасение животных — не первоочередная задача. На такие вызовы выезжают, только если нет более срочных происшествий, где помощь нужна людям. Это позволяет грамотно распределять ресурсы и в первую очередь спасать тех, чьей жизни угрожает опасность.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы