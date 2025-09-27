Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе спасли собаку, упавшую в погреб

В Уфе спасли собаку, упавшую в погреб

22:13, 27 сен 2025

26 сентября спасатели в Уфе помогли бездомной собаке, которая провалилась в погреб частного дома на улице Большой береговой и не могла выбраться.

Жительница дома услышала странные звуки, нашла животное, но достать его самостоятельно не смогла. Она обратилась в Управление гражданской защиты. Прибывшая на место бригада с помощью специального оборудования благополучно извлекла собаку.

В управлении пояснили, что спасение животных — не первоочередная задача. На такие вызовы выезжают, только если нет более срочных происшествий, где помощь нужна людям. Это позволяет грамотно распределять ресурсы и в первую очередь спасать тех, чьей жизни угрожает опасность.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего в горшке

Читайте также:

В Уфе спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего в горшке
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа спасение
Читайте также

В Уфе спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего в горшке
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего в горшке
В Уфе собаку заперли умирать на балконе недостроя
Происшествия в Башкирии
В Уфе собаку заперли умирать на балконе недостроя
В Башкирии корова провалилась в заброшенный погреб
Происшествия в Башкирии
В Башкирии корова провалилась в заброшенный погреб
В Уфе спасли собаку провалившуюся в погреб
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасли собаку провалившуюся в погреб


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен