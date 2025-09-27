Все новости Уфы и Башкортостана
Пожары в Башкирии унесли жизни пяти человек за неделю

22:18, 27 сен 2025

С 19 по 25 сентября в Башкирии в пожарах погибли пять человек — трое мужчин и две женщины. Всего за эту неделю в республике произошло 174 возгорания.

Смертельные случаи зафиксированы в Сибае, Салавате и селе Кинзебулатово Ишимбайского района. По данным МЧС, главной причиной трагедий стало неосторожное обращение с огнем. Среди других частых причин — неисправная проводка, а также дефекты печей и дымоходов.

С начала года пожары в республике унесли жизни 153 человек, среди которых 12 детей. Всего произошло 5857 возгораний.

На выходных в регионе ожидается похолодание, из-за чего возрастет нагрузка на электросети и отопительные системы. Спасатели призывают жителей быть внимательнее и соблюдать правила безопасности. Чтобы защитить себя и близких, убедитесь, что ваши электроприборы, печи и дымоходы исправны.

