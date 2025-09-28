В ДТП на трассе Благовещенск-Павловка в Башкирии погибла женщина, трое в реанимации
19:16, 28 сен 2025
Днем 28 сентября в Благовещенском районе произошла авария со смертельным исходом. На 28-м километре автодороги Благовещенск-Павловка столкнулись «ВАЗ-2114» и «Лада Гранта».
По предварительной информации ГИБДД, 19-летний водитель «ВАЗа» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Грантой», которая совершала поворот.
В результате аварии 49-летняя женщина-водитель «Лады Гранты» погибла на месте. Водителя «ВАЗ-2114» и двух его несовершеннолетних пассажиров с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.
Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель выехал на встречную полосу: погибли двое
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в лобовом столкновении с трактором погибла пассажирка ВАЗа
Происшествия в Башкирии
В ДТП под башкирском Благовещенском погибла 27-летяя мать двоих детей
Происшествия в Башкирии
В Башкирии по пути с Павловки машина 21-летнего водителя вылетела в кювет, погибли 2 человека