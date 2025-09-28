В ДТП на трассе Благовещенск-Павловка в Башкирии погибла женщина, трое в реанимации

19:16, 28 сен 2025

Днем 28 сентября в Благовещенском районе произошла авария со смертельным исходом. На 28-м километре автодороги Благовещенск-Павловка столкнулись «ВАЗ-2114» и «Лада Гранта».

По предварительной информации ГИБДД, 19-летний водитель «ВАЗа» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Грантой», которая совершала поворот.

В результате аварии 49-летняя женщина-водитель «Лады Гранты» погибла на месте. Водителя «ВАЗ-2114» и двух его несовершеннолетних пассажиров с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ