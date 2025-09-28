В Башкирии с начала года девять раз нападали на медиков

21:44, 28 сен 2025

С января по сентябрь 2025 года в Башкирии медики девять раз подверглись нападениям во время работы. В зоне особого риска находятся сотрудники скорой помощи — именно они чаще всего страдают от агрессии пациентов или их родственников. Такую статистику приводит республиканский профсоюз работников здравоохранения.

Хотя в этом году нападений меньше, чем за весь прошлый год, проблема остаётся острой. Для сравнения: в 2024 году было зафиксировано 14 случаев агрессии, а в 2023 году — 11. Это значит, что врачи и фельдшеры, которые приезжают спасать жизни, по-прежнему не могут чувствовать себя в безопасности.

Автор: Семен Подгорный