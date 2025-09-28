В Благовещенске поймали пьяного 17-летнего водителя без прав. Теперь проблемы будут у всей семьи
21:49, 28 сен 2025
Ночью в Благовещенске на улице Шмидта инспекторы ГИБДД остановили ВАЗ-2107. За рулём сидел 17-летний парень, у которого не было водительских прав. Он был пьян.
Как сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, проверка на алкотестере показала 0,19 промилле.
Сразу после задержания автомобиль отправили на штрафстоянку. За вождение в нетрезвом виде и без прав подростку грозит административное наказание. Его родителей также привлекут к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Кроме того, парня поставят на профилактический учёт в отделе по делам несовершеннолетних.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Подростка в Уфе поймали на питбайке без прав
Человек и закон в Башкирии
В Уфе поймали двух школьников за рулем питбайков
Человек и закон в Башкирии
Инспекторы ГАИ задержали 14-летнего мотоциклиста под Уфой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подростка на мотоцикле задержали после погони с ГИБДД