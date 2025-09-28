Все новости Уфы и Башкортостана
В Благовещенске поймали пьяного 17-летнего водителя без прав. Теперь проблемы будут у всей семьи

В Благовещенске поймали пьяного 17-летнего водителя без прав. Теперь проблемы будут у всей семьи

21:49, 28 сен 2025

Ночью в Благовещенске на улице Шмидта инспекторы ГИБДД остановили ВАЗ-2107. За рулём сидел 17-летний парень, у которого не было водительских прав. Он был пьян.

Как сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, проверка на алкотестере показала 0,19 промилле.

Сразу после задержания автомобиль отправили на штрафстоянку. За вождение в нетрезвом виде и без прав подростку грозит административное наказание. Его родителей также привлекут к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Кроме того, парня поставят на профилактический учёт в отделе по делам несовершеннолетних.

Автор: Семен Подгорный
