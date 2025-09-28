В Уфе 17-летнюю девушку поймали за рулём без прав. Родителям грозит штраф
21:53, 28 сен 2025
В Уфе сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2114, которым управляла 17-летняя девушка без водительского удостоверения. Инспекторы обнаружили нарушительницу на улице Архитектурной, 9, во время рейда «Не рули, малай».
На место происшествия вызвали мать подростка. В её присутствии девушку отстранили от управления, а автомобиль отправили на штрафстоянку.
Теперь родителям придётся отвечать за поступок дочери. На них составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию, который предусматривает штраф.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Подростка в Уфе поймали на питбайке без прав
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Подростка в Уфе поймали на питбайке без прав
Человек и закон в Башкирии
В Уфе поймали двух школьников за рулем питбайков
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подростка на мотоцикле задержали после погони с ГИБДД
Происшествия в Башкирии
Школьник без прав управлял мотоциклом в Уфе