В Уфе 17-летнюю девушку поймали за рулём без прав. Родителям грозит штраф

21:53, 28 сен 2025

В Уфе сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2114, которым управляла 17-летняя девушка без водительского удостоверения. Инспекторы обнаружили нарушительницу на улице Архитектурной, 9, во время рейда «Не рули, малай».

На место происшествия вызвали мать подростка. В её присутствии девушку отстранили от управления, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Теперь родителям придётся отвечать за поступок дочери. На них составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию, который предусматривает штраф.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ