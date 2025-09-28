В Башкирии поймали пьяного подростка за рулем

21:58, 28 сен 2025

В Благовещенске сотрудники ГИБДД остановили 17-летнего юношу, который пьяным и без прав управлял автомобилем. Инспекторы задержали его в рамках профилактической акции «Не рули, малай!». Благодаря их действиям удалось предотвратить возможную аварию на дороге.

Алкотестер показал содержание алкоголя в 0,190 мг/л. Подростка сразу отстранили от управления, а машину отправили на спецстоянку.

Как сообщил глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов, материалы дела уже направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Теперь комиссия примет решение о постановке нарушителя на профилактический учет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ