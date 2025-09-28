Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии поймали пьяного подростка за рулем

В Башкирии поймали пьяного подростка за рулем

21:58, 28 сен 2025

В Благовещенске сотрудники ГИБДД остановили 17-летнего юношу, который пьяным и без прав управлял автомобилем. Инспекторы задержали его в рамках профилактической акции «Не рули, малай!». Благодаря их действиям удалось предотвратить возможную аварию на дороге.

Алкотестер показал содержание алкоголя в 0,190 мг/л. Подростка сразу отстранили от управления, а машину отправили на спецстоянку.

Как сообщил глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов, материалы дела уже направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Теперь комиссия примет решение о постановке нарушителя на профилактический учет.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе 17-летнюю девушку поймали за рулём без прав. Родителям грозит штраф

Читайте также:

В Уфе 17-летнюю девушку поймали за рулём без прав. Родителям грозит штраф
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Благовещенск происшествия в благовещенске
Читайте также

В Благовещенске поймали пьяного 17-летнего водителя без прав. Теперь проблемы будут у всей семьи
Происшествия в Башкирии
В Благовещенске поймали пьяного 17-летнего водителя без прав. Теперь проблемы будут у всей семьи
Подростка в Уфе поймали на питбайке без прав
Человек и закон в Башкирии
Подростка в Уфе поймали на питбайке без прав
В Уфе поймали двух школьников за рулем питбайков
Человек и закон в Башкирии
В Уфе поймали двух школьников за рулем питбайков
В Башкирии подростка на мотоцикле задержали после погони с ГИБДД
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подростка на мотоцикле задержали после погони с ГИБДД


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен