В башкирских Дюртюлях женщина получила тяжёлые ожоги, закурив в гараже

Жительница Дюртюлей находится в больнице в критическом состоянии после пожара в собственном гараже на Октябрьской улице. Она получила ожоги более трети поверхности тела.

По данным МЧС Башкирии, причиной стало неосторожное курение. Женщина закурила в помещении, где хранился бензин. Его пары, скопившиеся внизу, моментально вспыхнули от искры.

Спасатели напоминают, что пары бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей невидимы, тяжелее воздуха и могут воспламениться даже на расстоянии от открытой ёмкости. Курить в гаражах, где хранится топливо, или пользоваться там открытым огнём — смертельно опасно.

Ведомство также призывает не курить в постели и убирать зажигалки и спички в недоступные для детей места, чтобы избежать подобных трагедий.

