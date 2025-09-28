Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии спасли семью с тремя детьми, у которой сломался катер на Павловском водохранилище

В Башкирии спасли семью с тремя детьми, у которой сломался катер на Павловском водохранилище

22:08, 28 сен 2025

На Павловском водохранилище спасли семью из семи человек, застрявшую посреди воды из-за поломки катера. По данным Госкомитета республики по ЧС, никто не пострадал.

Семья — четверо взрослых и трое детей пяти, шести и восьми лет — осматривала местные достопримечательности. Когда они находились рядом со скалами «12 Апостолов», у катера отказал мотор. Самостоятельно добраться до берега они не могли, поэтому вызвали спасателей.

Сотрудники экстренной службы оперативно прибыли на место. Они эвакуировали всю семью и доставили на ближайшую туристическую базу. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: спасение
