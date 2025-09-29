Все новости Уфы и Башкортостана
На стройках Башкирии стали чаще гибнуть люди

21:00, 29 сен 2025

Работа на стройках в Башкирии стала опаснее. За восемь месяцев 2025 года на объектах произошло 20 несчастных случаев, в которых восемь человек погибли и десять получили тяжелые травмы. По данным Трудинспекции, это почти столько же, сколько за весь прошлый год.

Чаще всего строители срываются с высоты — лесов, крыш или падают в шахты лифтов. Инспекторы называют главными причинами плохую организацию работ, игнорирование техники безопасности и отсутствие ограждений. Рабочие не всегда используют средства защиты.

Глава Трудинспекции Татьяна Астрелина считает, что корень проблемы — в размытой ответственности. Застройщик перекладывает обязательства по безопасности на генподрядчика, тот — на субподрядчика, и в итоге крайнего найти сложно.

Чтобы исправить ситуацию, ведомство предлагает два решения. Первое — ввести прямую финансовую ответственность застройщиков за безопасность на их объектах. Второе — временно запрещать работать компаниям, которые допустили нарушения.

Проблему усугубляет нелегальная занятость. В этом году уже 30% пострадавших работали без трудового договора. Чтобы защитить права этих людей и их семей, инспекция через суд добивается официального признания трудовых отношений.

В ведомстве также отметили, что наряду со строительством, высоким уровнем опасности для работников отличается сфера лесопереработки.

Автор: Семен Подгорный
Теги: несчастный случай
