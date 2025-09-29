Житель башкирского Салавата лишился 600 тысяч рублей при покупке машины в соцсетях

21:05, 29 сен 2025

44-летний мужчина из Салавата перевел мошенникам более 600 тысяч рублей, пытаясь купить иномарку через один из телеграм-каналов. Он нашел объявление о продаже автомобиля, который якобы должны были доставить из-за границы через Москву.

Чтобы оформить сделку, покупатель отправил продавцу копию своего паспорта и контактные данные, после чего перевел задаток. На следующий день он получил договор купли-продажи на немецком языке. Мужчина попросил родственницу помочь с переводом. Она заподозрила обман и проверила номер телефона продавца — он оказался в базах спама. К этому моменту деньги уже были у аферистов.

В МВД республики напомнили: чтобы защитить свои деньги, всегда проверяйте контакты продавца в поисковиках и используйте для покупок только надежные платформы с системой защиты сделок. Не отправляйте копии документов посторонним — их могут использовать для новых мошеннических схем.

Автор: Семен Подгорный