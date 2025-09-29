Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Житель башкирского Салавата лишился 600 тысяч рублей при покупке машины в соцсетях

Житель башкирского Салавата лишился 600 тысяч рублей при покупке машины в соцсетях

21:05, 29 сен 2025

44-летний мужчина из Салавата перевел мошенникам более 600 тысяч рублей, пытаясь купить иномарку через один из телеграм-каналов. Он нашел объявление о продаже автомобиля, который якобы должны были доставить из-за границы через Москву.

Чтобы оформить сделку, покупатель отправил продавцу копию своего паспорта и контактные данные, после чего перевел задаток. На следующий день он получил договор купли-продажи на немецком языке. Мужчина попросил родственницу помочь с переводом. Она заподозрила обман и проверила номер телефона продавца — он оказался в базах спама. К этому моменту деньги уже были у аферистов.

В МВД республики напомнили: чтобы защитить свои деньги, всегда проверяйте контакты продавца в поисковиках и используйте для покупок только надежные платформы с системой защиты сделок. Не отправляйте копии документов посторонним — их могут использовать для новых мошеннических схем.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам 11 миллионов рублей, продав свои квартиры

Читайте также:

Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам 11 миллионов рублей, продав свои квартиры
Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия в Салавате мошенники
Читайте также

Житель Башкирии лишился 1,7 млн рублей при заказе интим-услуг
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии лишился 1,7 млн рублей при заказе интим-услуг
В Уфе студент колледжа забирал деньги у пенсионеров для мошенников
Человек и закон в Башкирии
В Уфе студент колледжа забирал деньги у пенсионеров для мошенников
Житель Уфы лишился крупной суммы при покупке билетов на концерт
Происшествия в Башкирии
Житель Уфы лишился крупной суммы при покупке билетов на концерт
Мошенники обманули жителя Ишимбая на 1,4 миллиона рублей
Происшествия в Башкирии
Мошенники обманули жителя Ишимбая на 1,4 миллиона рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен