В Башкирии семья с детьми лишилась дома из-за пожара

21:11, 29 сен 2025

В деревне Нимислярово Нуримановского района сгорел жилой дом на улице Альмухаметова. В нём жила семья с несколькими детьми. К счастью, никто не пострадал — в момент возгорания детей не было дома, сообщили в республиканском МЧС.

Огонь охватил 42 квадратных метра. С ним боролись спасатели МЧС и добровольцы из соседних Байгильдинского и Новокулевского сельсоветов.

В доме был установлен пожарный извещатель, который должен был громким сигналом предупредить о дыме. Он не сработал, потому что в нём разрядился элемент питания. Этот случай напоминает, как важно регулярно проверять датчики и менять батарейки. Простая проверка могла бы спасти имущество, а возможно, и жизни.

Сейчас дознаватель МЧС выясняет, из-за чего начался пожар.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по Башкирии
Теги: Нуримановский район происшествия в нуримановском районе пожар в нуримановском районе
