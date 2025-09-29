Все новости Уфы и Башкортостана
Студент из Уфы лишился 1,5 млн рублей после знакомства в сети

21:28, 29 сен 2025

В Уфе 19-летний студент лишился полутора миллионов рублей, попавшись на новую уловку мошенников. Его отец уже обратился в полицию. Схема обмана была многоэтапной и началась с простого знакомства в интернете.

Сначала молодому человеку написала девушка. После продолжительного общения она предложила посмотреть видео и прислала ссылку. Студент перешёл по ней и, не заметив подвоха, подтвердил вход в свой личный кабинет на портале Госуслуг, предоставив мошенникам доступ к своим данным.

Сразу после этого ему позвонили якобы из Госуслуг и Росфинмониторинга. Звонившие сообщили, что его деньги пытаются украсть, и предложили помощь в их «спасении». Пользуясь доверием и паникой, они получили доступ к банковским счетам студента и похитили более 1,5 миллиона рублей.

В республиканском МВД напоминают: никогда не переходите по ссылкам от незнакомцев и помните, что сотрудники госорганов или банков не звонят с предложениями «защитить» ваши деньги. Любой такой звонок — повод немедленно повесить трубку.

