В Башкирии после ДТП скончался пятилетний мальчик

21:42, 29 сен 2025

Пятилетний мальчик, пострадавший в крупной аварии в Туймазинском районе, скончался в больнице. Ребенок так и не пришел в сознание после ДТП. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Авария с участием нескольких автомобилей произошла вечером 25 сентября. На месте погиб один взрослый, еще пятерых человек госпитализировали. Четверо из них оказались детьми.

По информации Минздрава, еще одного ребенка в критическом состоянии экстренно доставили вертолетом в Уфу на хирургическую операцию. Трое других пострадавших находятся под наблюдением врачей в больнице города Туймазы. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

