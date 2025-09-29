Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе задержали мужчину, повредившего новый автобус на миллион рублей

В Уфе задержали мужчину, повредившего новый автобус на миллион рублей

21:50, 29 сен 2025

В Уфе полиция задержала 38-летнего местного жителя, который на прошлой неделе забросал камнями новый автобус «Башавтотранса». Ущерб от разбитых окон и повреждений оценивается примерно в миллион рублей.

Конфликт произошел на остановке «Улица Ивана Франко» в Черниковке. По данным МВД, в автобус № 51 зашел нетрезвый мужчина с пивом. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, водитель попросил его покинуть салон. В ответ мужчина начал ссору.

Когда водитель вернулся в кабину и заблокировал двери, уфимец стал бросать в автобус камни, разбив несколько стекол. Пассажиры снимали происходящее на видео и вызвали полицию.

Нападавший скрылся до приезда правоохранителей, но его личность быстро установили. Сотрудники второго отдела полиции задержали его. Задержанным оказался ранее судимый местный житель. Теперь ему грозит штраф за мелкое хулиганство.

Автор: Семен Подгорный
Фото: «Башавтотранс»
Теги: Уфа происшествия Уфа
