В Башкирии водитель сбил медведя и скрылся с места ДТП

21:55, 29 сен 2025

На трассе Мраково — Мурадымово водитель на «Шевроле Ниве» насмерть сбил медведя и уехал. Авария произошла возле деревни Сатлыки. Тело животного уже убрали, а ущерб природе оценили в 60 тысяч рублей.

Теперь водителя ищут. За то, что он покинул место ДТП, ему грозит лишение прав на срок до полутора лет или административный арест на 15 суток. Кроме того, если у него нет действующего полиса ОСАГО, ему придется самостоятельно возместить ущерб в 60 тысяч рублей.

Помните, что наезд на дикое животное — это полноценное ДТП. Если это произошло, остановитесь, включите аварийную сигнализацию и вызовите ГИБДД. Уезжать нельзя.

Экологи напоминают, что ночью дикие животные выходят к дорогам чаще. Пожалуйста, будьте внимательны на загородных трассах и соблюдайте скоростной режим, чтобы успеть среагировать.

Автор: Семен Подгорный