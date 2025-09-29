В башкирской деревне при пожаре погибла 89-летняя женщина
23:16, 29 сен 2025
В деревне Юсупово Кигинского района в частном доме погибла 89-летняя женщина. Пожар произошел на Заречной улице, где загорелся одноэтажный деревянный дом.
Спасатели МЧС потушили огонь. Тело хозяйки дома они обнаружили, когда разбирали сгоревшие конструкции.
Сейчас на месте работают дознаватель МЧС и следователи. Они устанавливают причину возгорания и обстоятельства гибели женщины.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
