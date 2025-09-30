Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии из-за неисправной печи в пожаре погибла 73-летняя женщина

В Башкирии из-за неисправной печи в пожаре погибла 73-летняя женщина

21:21, 30 сен 2025

В селе Нижний Искуш Белокатайского района сгорел частный деревянный дом, погибла его хозяйка, сообщили в республиканском МЧС.

Тело 73-летней женщины обнаружили спасатели при разборе завалов на улице Бунакова. По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправность печного отопления.

Этот случай — повод напомнить о безопасности для всех, кто пользуется печами. Чтобы защитить свой дом и жизнь, МЧС рекомендует соблюдать три простых правила:

  • Не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
  • Не перекаливайте печь и не оставляйте её без присмотра.
  • Топѝте печь не дольше полутора часов за один раз и делайте это не чаще трёх раз в сутки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Пожары в Башкирии унесли жизни пяти человек за неделю

Читайте также:

Пожары в Башкирии унесли жизни пяти человек за неделю
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: пожар Белокатайский район происшествия в белокатайском районе пожар в белокатайском районе
Читайте также

В башкирской деревне при пожаре погибла 89-летняя женщина
Происшествия в Башкирии
В башкирской деревне при пожаре погибла 89-летняя женщина
В Чишминском районе Башкирии при пожаре погибла 62-летняя женщина
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе Башкирии при пожаре погибла 62-летняя женщина
В Башкирии пенсионерка получила тяжёлые ожоги в бане
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионерка получила тяжёлые ожоги в бане
В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла 39-летняя женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла 39-летняя женщина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен