В Башкирии из-за неисправной печи в пожаре погибла 73-летняя женщина

21:21, 30 сен 2025

В селе Нижний Искуш Белокатайского района сгорел частный деревянный дом, погибла его хозяйка, сообщили в республиканском МЧС.

Тело 73-летней женщины обнаружили спасатели при разборе завалов на улице Бунакова. По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправность печного отопления.

Этот случай — повод напомнить о безопасности для всех, кто пользуется печами. Чтобы защитить свой дом и жизнь, МЧС рекомендует соблюдать три простых правила:

Не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Не перекаливайте печь и не оставляйте её без присмотра.

Топѝте печь не дольше полутора часов за один раз и делайте это не чаще трёх раз в сутки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Пожары в Башкирии унесли жизни пяти человек за неделю

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ