В Башкирии из-за неисправной печи в пожаре погибла 73-летняя женщина
21:21, 30 сен 2025
В селе Нижний Искуш Белокатайского района сгорел частный деревянный дом, погибла его хозяйка, сообщили в республиканском МЧС.
Тело 73-летней женщины обнаружили спасатели при разборе завалов на улице Бунакова. По предварительной версии, причиной трагедии стала неисправность печного отопления.
Этот случай — повод напомнить о безопасности для всех, кто пользуется печами. Чтобы защитить свой дом и жизнь, МЧС рекомендует соблюдать три простых правила:
- Не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не перекаливайте печь и не оставляйте её без присмотра.
- Топѝте печь не дольше полутора часов за один раз и делайте это не чаще трёх раз в сутки.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
