Пять строителей пострадали при падении крана под Уфой. Стало известно их состояние
21:28, 30 сен 2025
В селе Миловка под Уфой на стройке упал башенный кран. Пятеро рабочих получили травмы, их доставили в больницы города. По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии.
Двоих строителей привезли в Городскую клиническую больницу № 21. Один из них — в крайне тяжелом состоянии, сейчас он на операции. Его коллега получил травмы средней тяжести.
Остальных троих госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи. Состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжелое, второго — как тяжелое. Третий рабочий находится в состоянии средней тяжести.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:На стройках Башкирии стали чаще гибнуть люди