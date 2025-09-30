Пять строителей пострадали при падении крана под Уфой. Стало известно их состояние

21:28, 30 сен 2025

В селе Миловка под Уфой на стройке упал башенный кран. Пятеро рабочих получили травмы, их доставили в больницы города. По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии.

Двоих строителей привезли в Городскую клиническую больницу № 21. Один из них — в крайне тяжелом состоянии, сейчас он на операции. Его коллега получил травмы средней тяжести.

Остальных троих госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи. Состояние одного из них врачи оценивают как крайне тяжелое, второго — как тяжелое. Третий рабочий находится в состоянии средней тяжести.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ