В Башкирии подросток на подаренном мотоцикле попал в жуткое ДТП

21:09, 01 окт 2025

В Кугарчинском районе 15-летний школьник госпитализирован с тяжелыми травмами после столкновения с автомобилем. Днем в селе Мраково он ехал на мотоцикле Rockot, который получил в подарок от родителей на день рождения.

По данным ГИБДД, авария произошла на улице Зайнаб Биишевой. 54-летняя водитель Renault Duster при повороте налево не уступила дорогу встречному мотоциклу, что привело к столкновению.

На место происшествия выезжал районный прокурор Айрат Абсатаров. Прокуратура республики взяла расследование на контроль. Ведомство проверит, как все участники соблюдали правила дорожной безопасности, и даст оценку действиям родителей, подаривших мотоцикл несовершеннолетнему.

