В Уфе задержали курьеров, которые забирали деньги у обманутых пенсионеров

21:41, 01 окт 2025

Полиция Уфы задержала двух парней 17 и 19 лет, работавших на телефонных мошенников. Молодые люди приезжали к пожилым людям, которых аферисты убеждали снять все сбережения, и забирали у них наличные. Таким образом две пенсионерки лишились почти полутора миллионов рублей.

Мошенники действовали в два этапа. Сначала жертве звонил якобы сотрудник сотового оператора и под предлогом сверки данных выманивал личную информацию. Сразу после этого звонил «работник банка» и сообщал, что сбережения пытаются украсть. Чтобы «спасти» деньги, их нужно было срочно снять и передать курьеру.

На эту уловку попалась 79-летняя уфимка — она отдала приехавшему парню 340 тысяч рублей. Другая жертва, 86-летняя женщина, лишилась более миллиона рублей накоплений.

Задержанные курьеры признались, что забирали деньги у пенсионеров и переводили их организаторам, оставляя себе процент. Заработанное тратили на себя.

Против них возбудили уголовные дела о мошенничестве. Теперь полиция ищет организаторов схемы и проверяет, могли ли курьеры быть причастны к другим подобным преступлениям.

Автор: Семен Подгорный
Фото: УМВД по Уфе
Теги: Уфа мошенники
