Водитель насмерть сбил женщину с дочерью на переходе в Туймазах
22:05, 01 окт 2025
В Туймазах на улице Комарова 20-летний водитель «Лады Приоры» сбил женщину с пятилетней дочерью. Авария произошла на пешеходном переходе, который не был оборудован светофором, сообщили в ГАИ города.
От полученных травм женщина скончалась на месте. Её дочь в критическом состоянии доставили в больницу. После наезда на людей автомобиль врезался в стену магазина.
По данным ГИБДД, водитель был трезв, что подтвердило медицинское освидетельствование. Сейчас автоинспекторы и следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
