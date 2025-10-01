Водитель насмерть сбил женщину с дочерью на переходе в Туймазах

22:05, 01 окт 2025

В Туймазах на улице Комарова 20-летний водитель «Лады Приоры» сбил женщину с пятилетней дочерью. Авария произошла на пешеходном переходе, который не был оборудован светофором, сообщили в ГАИ города.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Её дочь в критическом состоянии доставили в больницу. После наезда на людей автомобиль врезался в стену магазина.

По данным ГИБДД, водитель был трезв, что подтвердило медицинское освидетельствование. Сейчас автоинспекторы и следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ