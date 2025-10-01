Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Водитель насмерть сбил женщину с дочерью на переходе в Туймазах

Водитель насмерть сбил женщину с дочерью на переходе в Туймазах

22:05, 01 окт 2025

В Туймазах на улице Комарова 20-летний водитель «Лады Приоры» сбил женщину с пятилетней дочерью. Авария произошла на пешеходном переходе, который не был оборудован светофором, сообщили в ГАИ города.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Её дочь в критическом состоянии доставили в больницу. После наезда на людей автомобиль врезался в стену магазина.

По данным ГИБДД, водитель был трезв, что подтвердило медицинское освидетельствование. Сейчас автоинспекторы и следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии подросток на подаренном мотоцикле попал в жуткое ДТП

Читайте также:

В Башкирии подросток на подаренном мотоцикле попал в жуткое ДТП
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Туймазы происшествия в Туймазах дтп в Туймазах
Читайте также

В Бирском районе Башкирии водитель погиб, врезавшись в опору
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе Башкирии водитель погиб, врезавшись в опору
В Башкирии водитель погиб при столкновении с «КамАЗом»
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель погиб при столкновении с «КамАЗом»
На пешеходном переходе в Уфе водитель Mitsubishi Outlander сбил женщину с двухлетней дочерью
Происшествия в Башкирии
На пешеходном переходе в Уфе водитель Mitsubishi Outlander сбил женщину с двухлетней дочерью
Смертельное ДТП в Уфе: Hyundai сбил пешехода на «зебре»
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП в Уфе: Hyundai сбил пешехода на «зебре»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен