Рейс Баку — Сургут экстренно приземлился в Уфе
21:12, 02 окт 2025
29 сентября в уфимском аэропорту вынужденно приземлился самолёт, летевший из Баку в Сургут. Экипаж прервал полёт, потому что одному из пассажиров на борту стало плохо.
По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, пилоты решили садиться в ближайшем аэропорту — уфимском, — когда находились в 209 км от Оренбурга. Посадка прошла в обычном режиме, без объявления сигнала тревоги.
Что именно случилось с пассажиром и в каком он сейчас состоянии, не сообщается.
Автор: Семен Подгорный
