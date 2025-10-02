Рейс Баку — Сургут экстренно приземлился в Уфе

21:12, 02 окт 2025

29 сентября в уфимском аэропорту вынужденно приземлился самолёт, летевший из Баку в Сургут. Экипаж прервал полёт, потому что одному из пассажиров на борту стало плохо.

По информации телеграм-канала AVIAINCIDENT, пилоты решили садиться в ближайшем аэропорту — уфимском, — когда находились в 209 км от Оренбурга. Посадка прошла в обычном режиме, без объявления сигнала тревоги.

Что именно случилось с пассажиром и в каком он сейчас состоянии, не сообщается.

Автор: Семен Подгорный