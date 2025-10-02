Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе женщина попала под колеса сразу двух машин

В Уфе женщина попала под колеса сразу двух машин

21:39, 02 окт 2025

Вечером 1 октября на улице Зорге 42-летняя женщина попала под колеса двух автомобилей и была госпитализирована с тяжелыми травмами.

По предварительной информации ГИБДД, уфимка переходила дорогу в неположенном месте. Ее сбила «Лада Гранта» под управлением 55-летнего водителя. От удара женщину отбросило на встречную полосу прямо под колеса другой «Лады».

На место происшествия прибыла скорая помощь, которая доставила пострадавшую в больницу. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
