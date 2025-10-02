В Уфе женщина попала под колеса сразу двух машин

21:39, 02 окт 2025

Вечером 1 октября на улице Зорге 42-летняя женщина попала под колеса двух автомобилей и была госпитализирована с тяжелыми травмами.

По предварительной информации ГИБДД, уфимка переходила дорогу в неположенном месте. Ее сбила «Лада Гранта» под управлением 55-летнего водителя. От удара женщину отбросило на встречную полосу прямо под колеса другой «Лады».

На место происшествия прибыла скорая помощь, которая доставила пострадавшую в больницу. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ