Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе спасатели освободили пенсионерку, зажатую в квартире горой вещей

В Уфе спасатели освободили пенсионерку, зажатую в квартире горой вещей

21:45, 02 окт 2025

Накануне вечером в Уфе спасатели помогли 62-летней женщине, которая не могла выйти из собственной квартиры. Её крики о помощи услышали соседи и позвонили в службу спасения.

Прибывшие на место сотрудники Управления гражданской защиты установили, что входная дверь заблокирована изнутри большим количеством вещей. Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось вскрыть и полностью демонтировать дверь.

Женщину обнаружили зажатой между дверным полотном и завалами в прихожей. После освобождения медицинская помощь ей не потребовалась, так как серьезных травм она не получила.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе женщина попала под колеса сразу двух машин

Читайте также:

В Уфе женщина попала под колеса сразу двух машин
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Уфе спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего в горшке
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего в горшке
В Башкирии соседка спасла 75-летнюю пенсионерку из горящего дома
Происшествия в Башкирии
В Башкирии соседка спасла 75-летнюю пенсионерку из горящего дома
В Уфе спасатели залезли на шестой этаж через балкон, чтобы помочь пенсионерке
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели залезли на шестой этаж через балкон, чтобы помочь пенсионерке
В Уфе спасатели освободили запертого в квартире 6-летнего ребенка
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели освободили запертого в квартире 6-летнего ребенка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен