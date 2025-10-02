В Уфе спасатели освободили пенсионерку, зажатую в квартире горой вещей
21:45, 02 окт 2025
Накануне вечером в Уфе спасатели помогли 62-летней женщине, которая не могла выйти из собственной квартиры. Её крики о помощи услышали соседи и позвонили в службу спасения.
Прибывшие на место сотрудники Управления гражданской защиты установили, что входная дверь заблокирована изнутри большим количеством вещей. Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось вскрыть и полностью демонтировать дверь.
Женщину обнаружили зажатой между дверным полотном и завалами в прихожей. После освобождения медицинская помощь ей не потребовалась, так как серьезных травм она не получила.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе женщина попала под колеса сразу двух машин
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели освободили двухлетнего мальчика, застрявшего в горшке
Происшествия в Башкирии
В Башкирии соседка спасла 75-летнюю пенсионерку из горящего дома
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели залезли на шестой этаж через балкон, чтобы помочь пенсионерке
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели освободили запертого в квартире 6-летнего ребенка