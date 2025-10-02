В Уфе спасатели освободили пенсионерку, зажатую в квартире горой вещей

21:45, 02 окт 2025

Накануне вечером в Уфе спасатели помогли 62-летней женщине, которая не могла выйти из собственной квартиры. Её крики о помощи услышали соседи и позвонили в службу спасения.

Прибывшие на место сотрудники Управления гражданской защиты установили, что входная дверь заблокирована изнутри большим количеством вещей. Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось вскрыть и полностью демонтировать дверь.

Женщину обнаружили зажатой между дверным полотном и завалами в прихожей. После освобождения медицинская помощь ей не потребовалась, так как серьезных травм она не получила.

