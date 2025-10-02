Медведь устроил шестикилометровый забег перед машинами сотрудников заповедника в Башкирии

21:50, 02 окт 2025

В национальном парке «Шульган-Таш» сотрудники столкнулись с необычным поведением медведя. Крупный зверь выбежал на лесную дорогу и пробежал шесть километров прямо перед двумя служебными УАЗами.

Группа, состоявшая из охранников и бухгалтеров, направлялась на отдаленный кордон «Кашаля» для проведения инвентаризации. По словам заместителя директора по охране Инсура Рыскулова, водители намеренно замедляли ход, чтобы дать животному уйти в лес. Однако медведь не сворачивал и продолжал бежать впереди, словно сопровождая колонну.

По наблюдениям, зверь выглядел упитанным и хорошо подготовленным к предстоящей зимней спячке. Такое поведение нетипично, поскольку медведи обычно избегают встреч с людьми и техникой. Эта встреча особенно впечатлила сотрудниц бухгалтерии, для которых выезды вглубь заповедника — редкое событие.

Директор парка Михаил Косарев отмечает, что подобные случаи могут стать более частыми. Популяция медведей в «Шульган-Таше» за последние 20 лет выросла вдвое. В этом году инспекторы насчитали на территории рекордное число — 59 особей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии водитель сбил медведя и скрылся с места ДТП

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео