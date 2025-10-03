Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе рабочий погиб от удара током в подземном паркинге

21:01, 03 окт 2025

30 сентября в Уфе на рабочем месте погиб 60-летний электромонтажник. Мужчина получил смертельный удар током в трансформаторной подстанции подземного паркинга на улице Цюрупы, сообщили в республиканской Госинспекции труда.

Погибший работал в компании ИП Сайфутдинов А. Р., которая выполняла подрядные работы в многофункциональном здании. В момент трагедии он занимался ремонтом кабельной линии.

Государственная инспекция труда в Башкирии начала расследование. Специалисты выясняют точные причины происшествия и проверяют, соблюдались ли на объекте требования охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
